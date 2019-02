Europa, das neue Schlachtfeld im Tech-Wettkampf

Budapest/Wien. „Die Chinesen oder wir.“ So deutlich formulierte US-Außenminister Mike Pompeo seine Warnung an Europa zwar nicht, doch die unterliegende Botschaft war kaum zu überhören: Sollten europäische Alliierte Ausrüstung des chinesischen Telekom-Giganten Huawei installieren – und zwar dort, wo US-Systeme stationiert seien – gefährde das eine Partnerschaft mit den USA, sagte er zum Auftakt einer Reise durch Ungarn, die Slowakei und Polen.



Die Bühne für sein verstecktes Ultimatum war wohl bewusst gewählt: Ungarn will zur Drehscheibe für Huawei-Produkte in Europa werden und gilt als Zugpferd der osteuropäischen Chinafreunde. Auch der Zeitpunkt Pompeos scharfer Worte ist brisant: Die EU-Staaten müssen sich entscheiden, ob sie den Chinesen, dem US-Konterpart Cisco oder Europas Nachzüglern Ericsson und Nokia den Zuschlag für den Ausbau von 5G, der fünften Mobilfunknetz-Generation, geben.



Und so legte Pompeo bei seinem Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava am Dienstag noch einmal - nicht ohne Eigeninteresse - nach: Die USA wollten ihre Verbündeten nur "verstehen helfen", wenn Sicherheitsrisiken mit chinesischen Gütern verbunden seien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2019)