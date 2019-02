Trump erwägt Frist-Verlängerung von 60 Tagen im Handelsstreit im China

Die Verhandlungen im Zollstreit zwischen den USA und China sind in ihre entscheidende Phase getreten. Am Donnerstag nahmen in Peking für die USA Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer Platz. Die chinesische Regierung wurde durch Vize-Ministerpräsident Liu He vertreten, dem wichtigsten Wirtschaftsberater von Präsident Xi Jinping. In den vergangenen drei Tagen hatten die Delegationen technische Details ausgearbeitet. US-Präsident Donald Trump sagte bereits am Mittwoch, dass es "sehr gute" Fortschritte in den Gesprächen gebe.

Treffen zwischen Trump und Xi im März?

Die Zeichen deuten darauf hin, dass das Ultimatum für eine Lösung (1. März) noch verschoben werden könnte. Zuletzt zeigte Trump sich offen für eine Fristverlängerung, sollte man in den heutigen Gesprächen einer Einigung nahe kommen. Laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg soll die Frist um 60 Tage verlängert werden. Außerdem könnte es im März ein Treffen zwischen Trump und Xi Jinping geben, ein Datum steht allerdings noch nicht fest.

Laut der chinesischen Zeitung "The Global Times" ist die US-Regierung mittlerweile bereit, mehr Kompromisse einzugehen, um den Handelskrieg beizulegen - obwohl sie ihn angefangen habe. Washington habe sein Verhalten verändert, heißt es im Bericht.

Trump drohte mit Erhöhung der Zölle

Trump hat mit einer Erhöhung der Zölle auf chinesische Importe zu Anfang März gedroht, sollte es bis dahin keine Einigung geben. Trump stört sich am hohen US-Defizit im Warenaustausch mit China und wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken sowie den Diebstahl geistigen Eigentums vor. China bestreitet dies. Der Konflikt lastet auf der globalen Konjunktur.

Chinas Handelsüberschuss mit den USA ging laut chinesischen Regierungsdaten vom Donnerstag auf 27,3 Milliarden Dollar zurück von 29,87 Milliarden Dollar im Dezember. De Importe aus den USA brachen um 41,2 Prozent ein, Chinas Exporte in die USA fielen im Jänner um 2,4 Prozent.

Überraschender Anstieg der chinesischen Exporte

Im Jahresvergleich stiegen die gesamten chinesischen Exporte - entgegen der Markterwartungen. Sie legten im Jänner um 9,1 Prozent auf Jahressicht zu, wie Regierungsdaten am Donnerstag zeigten. Zugleich gingen die Importe um 1,5 Prozent zurück. Der Handelsüberschuss betrug somit im Jänner 39,16 Milliarden Dollar. Analysten hatten damit gerechnet, dass sowohl die Exporte als auch die Importe den zweiten Monat in Folge fallen würden.

(APA/Red.)