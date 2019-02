Wie der Airbus A380 zum teuersten Flop der Luftfahrtgeschichte wurde

Der Zeitpunkt hätte nicht ungünstiger kommen können: Just in diesen Tagen, wo der Erzrivale Boeing den 50. Geburtstag seines „Jumbos“, der Boeing 747, feiert, muss Airbus das Aus für den eigenen Riesen A380 bekanntgeben. Der Jumbo, der am 9. Februar 1969 erstmals vom Boeing-Werksgelände abhob, revolutionierte damals die Luftfahrt und war viele Jahre das größte Passagierflugzeug der Welt. Da wollten die Europäer nicht nachstehen und kreierten den A380.



Effizienter, leiser, treibstoffsparender – mit einem Wort moderner – sollte der Mega-Airbus sein. Und er wurde es auch. Aber die Zeiten haben sich geändert.