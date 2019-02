Koreas Dekade aus Licht und Schatten

Am heutigen Mittwoch lädt der koreanische Elektronikkonzern Samsung wieder einmal Technologie-Journalisten aus der ganzen Welt zu einer Produktpräsentation ein. Ein Vorgang, der sich jedes Jahr wiederholt – und diesmal dennoch etwas Besonderes ist. Denn vorgestellt wird die zehnte Version von Samsungs Flaggschiff Galaxy S. Und dabei handelt es sich nicht nur um den härtesten Konkurrenten des Smartphone-Urvaters Apple iPhone. Das Galaxy S war auch das erste Konsumentenprodukt, mit dem ein Hersteller aus einem ehemaligen Schwellenland selbst bei den Konsumenten aus dem Westen auf Augenhöhe mit Herstellern aus den „alten“ Industrienationen in Europa, Nordamerika oder Japan kam.



So dürfte es auch kein Zufall sein, dass die Koreaner zum Zehn-Jahres-Jubiläum von ihrer bisherigen Tradition abweichen und nicht die jährliche Mobilfunk-Messe in Barcelona zur Präsentation nutzen, sondern abseits ein eigenes Event machen – so wie es auch bei Apple üblich ist. Ausgesucht wurde dafür (neben London) selbstbewusst San Francisco, nur wenige Kilometer von der Zentrale des Hauptkonkurrenten entfernt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)