Italienischer Ort schenkt neuen Bewohnern 9000 Euro

Giovanni Bruno Mattiet, der Bürgermeister von Locana im Piemont lockt mit einem attraktiven Angebot: 9000 Euro will er Familien zahlen, die gewillt sind, in den kleinen norditalienischen Ort zu ziehen. Einzige Bedingung: Sie müssen mindestens ein Kind haben sowie ein jährliches Mindesteinkommen von 6000 Euro.

"Unsere Bevölkerung ist von 7000 Einwohnern Anfang des 20. Jahrhunderts auf 1500 Einwohner gesunken", sagt Mattiet zu CNN. Der Bevölkerungsschwund geht weiter, jedes Jahr kommen auf 40 Todesfälle nur zehn Geburten.

Dabei geht es Locana wirtschaftlich dank eines großen Wasserkraftwerks wirtschaftlich recht gut. Mittlerweile zittert die Gemeinde aber jedes Jahr, ob die Schule weiter offen halten kann. Dutzende Restaurants und Läden mussten schließen.

Das Angebot galt früher nur für Menschen, die bereits einen Wohnsitz in Italien hatten – nun wird es auf auswanderungswillige Menschen aus dem Ausland ausgedehnt.

Häuser um einen Euro

Mattiet ist nicht der einzige Bürgermeister im Piemont, der mit Geldgeschenken den Bevölkerungsschwund aufhalten will. Nahe der Schweizer Grenze, in Borgomezzavalle, zahlt Roberto Bianchetti pro Neugeborenem 1000 Euro. 2000 Euro gibt es für alle, die ein Unternehmen im kleinen Ort eröffnen. Doch das ist noch nicht alles: Häuser verkauft die Gemeinde zum symbolischen Preis von einem Euro verkauft, sofern der Eigentümer verspricht, sie innerhalb von zwei Jahren zu renovieren.

Der idyllische Ollolai auf der Insel Sardinien hatte eine ähnliche Idee, bereits Dutzende Ein-Euro-Häuser wurden verkauft, einige an junge Unternehmensgründer aus Europa, andere an Italiener, die wieder in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind. Die Gemeinde spricht von einem großen Erfolg.

Nicht besonders begeistert von diesen großzügigen Angeboten ist dagegen Andrea Ungari von der römischen Universtität LUISS im „CNN“-Gespräch. Denn die strukturellen Probleme, etwa fehlende Krankenhäuser in der Umgebung, könnten durch ein paar neue Bewohner auch nicht gelöst werden.

(sk)