Der reichste Brite will sein Land verlassen

Sir Jim Ratcliffe ist nicht nur der reichste Mann Großbritanniens und ein glühender Brexit-Befürworter, er plant auch selbst einen Exit - und zwar den aus Großbritannien. Ratcliffe arbeitet derzeit an der Verlagerung seines Wohnsitzes nach Monaco, wie britische Medien berichten. Demnach will der 66-Jährige, der erst vor wenigen Monaten zum Ritter geschlagen wurde, so vier Milliarden Pfund an Steuern einsparen. Der Eigentümer des Chemiekonzerns Ineos ist damit in guter Gesellschaft: Dyson-Gründer James Dyson, ebenfalls glühender Befürworter des Brexit, übersiedelt seine Firmenzentrale nach Singapur. Das hatte er Ende Jänner bekanntgegeben.

Ratcliffes Plan wird von der Unternehmensberatung PwC (PricewaterhouseCoopers) erarbeitet, auch zwei Top-Manager seines Konzerns sollen davon profitieren. Weder von Ineos noch von Ratcliffe gab es eine Stellungnahme. PwC versicherte gegenüber den Londoner "Sunday Times", dass beim Plan zur Steuervermeidung alles mit rechten Dingen zugehe.

"Gier hat keine Grenzen"

Die empörten Reaktionen blieben dennoch nicht aus. Labour-Politiker John McDonnell kritisierte in der Zeitung: "Die Gier dieser superreichen Steuervermeider scheint keine Grenzen zu haben." McDonnell forderte die Reichen auf, einen Beitrag zu leisten, denn: "Jeder Penny, den die Superreichen bei der Besteuerung vermeiden, bedeutet, dass Patienten unseres Gesundheitswesens schlechter behandelt werden, unseren Kindern weniger Geld für Bildung zur Verfügung steht, und er bedeutet weniger Sicherheit auf unseren Straßen."

Ratcliffe hatte erst vor kurzem in einem offenen Brief Kritik am Steuersystem in der EU geübt, die die Chemieindustrie massive belasten würden, worunter wiederum die Wettbewerbsfähigkeit leiden würde.

21 Milliarden Pfund Vermögen

Ineos wurde 1998 gegründet, Jim Ratcliffe ist Mehrheitseigentümer und ist Firmenchef. Der Jahresumsatz des weltweit tätigen Chemiekonzerns beträgt rund 45 Milliarden Pfund. Mit einem geschätzten Nettovermögen von 21,05 Milliarden Pfund ist Ratcliffe den "Sunday Times" zufolge der reichste Mann Großbritanniens.

