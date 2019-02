Putin erwartet russisches Wachstum bei bescheidenen 1,3 Prozent

Präsident Wladimir Putin will das Wachstum der russischen Wirtschaft durch staatliche Investitionen ankurbeln. Diese sollten im kommenden Jahr zwischen 6 und 7 Prozent steigen, sagte Putin am Mittwoch in Moskau in seiner Jahresansprache im Parlament.

"Wir brauchen ein hohes Wirtschaftswachstum", begründete er seinen Vorstoß. "Nur so können wir die Armut bekämpfen und einen stabilen und spürbaren Einkommensanstieg für unsere Bürger sicherstellen."

Putin will vor allem die Infrastruktur modernisieren. Das habe "enorme Bedeutung" für das Wirtschaftswachstum des gesamten Staates. Bis 2021 soll das Wachstum wieder bei mehr als drei Prozent liegen.

Die Regierung erwartet heuer lediglich ein Plus von 1,3 Prozent. 2018 reichte es noch zu 2,3 Prozent, vor allem wegen Sondereffekte wie dem zeitweise kräftigen Ölpreisanstieg. Wohl und Wehe der russischen Wirtschaft hängen stark vom Ölpreis ab. Dieser ist seit dem Herbst wieder deutlich gesunken. Zudem machen der russischen Wirtschaft seit Jahren westliche Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts zu schaffen.

(APA/Reuters)