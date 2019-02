Alitalia braucht eine Milliarde für Neuanfang

Rom. Die insolvente italienische Fluglinie Alitalia, die seit Monaten auf Investoren hofft und nur mit einem Staatsdarlehen über 900 Mio. Euro fliegt, braucht rund eine Mrd. Euro für einen Neuanfang. Das ist die Schätzung einer Gruppe von Investoren unter Führung der italienischen Staatsbahnen Ferrovie dello Stato.

Die britische Billigairline Easyjet und die US-Fluggesellschaft Delta Airlines sollen sich mit bis zu 400 Mio. Euro beteiligen und dafür 40 Prozent an der neuen Gesellschaft erhalten. Die Regierung könnte ihren Kredit in Aktien umwandeln und so 15 Prozent erhalten. Derzeit laufen Gespräche in Rom über den Neustart, ein Abschluss ist schon Ende Februar geplant.

Ursprünglich wollte Delta mit Air France-KLM in die neue Gesellschaft einsteigen. Die Franzosen haben vor zwei Wochen abgewinkt. (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)