Die Jagd auf Chinas Shopping-Touristen

Wien. Es ist schnell klar, an welches Publikum das glitzernde Spektakel gerichtet ist: Prominent am Eingang platziert, steht ein rot-weißer Kristalldrache, rundherum funkeln Uhren, Ketten und Figuren des Kristallkonzerns Swarovski. Qi Geng steht an der Kassa und wartet auf Kunden. Seine gut dutzend chinesischen Kollegen tun es ihm auf drei Stockwerken gleich.



Noch ist es ruhig in dem Souvenirgeschäft im 12. Wiener Bezirk, unweit von Schloss Schönbrunn. Doch das ändert sich schnell, erklärt Einkaufsleiter Qi. Reisebus-Ladungen voller chinesischer Touristen auf Jagd nach europäischen Luxusprodukten seien ganz normal. So ist der Verkauf voll auf die Gäste aus China abgestimmt: Seit eineinhalb Jahren können sie hier mit dem Handy bezahlen. Sie nutzen dazu die Internetplattform Alipay, eine Erfindung von Jack Ma, dem Gründer des E-Commerce-Giganten Alibaba.



Der Shop hat damit einen Trend aus der Volksrepublik aufgegriffen: Vom neuen Kleid, über die Taxifahrt, bis zum Kilo Äpfel am Markt – mobiles Zahlen ist in China allgegenwärtig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)