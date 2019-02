Die Fronten des Wirtschaftskriegs

Wien. Es war das bestimmende Thema des Besuchs von Bundeskanzler Sebastian Kurz bei US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend: der Handelskonflikt. Er habe sich auf dieses Thema fokussiert, so Kurz nach dem Besuch. Denn auch wenn die im Raum stehenden Autozölle vor allem auf Deutschland abzielen würden, wären „in der Sekunde“ auch österreichische Jobs betroffen. Wie wahrscheinlich die Einführung von Zöllen ist, konnte Kurz nicht beantworten. „Trump verwendet sie als Drohung. Er will damit in den Verhandlungen Druck machen“, lautet seine Einschätzung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)