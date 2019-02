Wie der "ehrlichste Investor" dem russischen Geheimdienst in die Quere kam

Moskau. Selbst sein inoffizieller Titel – „ehrlichster Investor in Russland“ – hilft ihm jetzt nicht mehr. Die Rede ist vom amerikanischen Fondsmanager Michael Calvey, dem russische Ermittlungsbehörden Betrug im Ausmaß von 2,5 Milliarden Rubel (33,6 Mio. Euro) vorwerfen. Vor einer Woche war Calvey gemeinsam mit fünf Mitarbeitern in Moskau verhaftet worden. Der 51-Jährige, der die Vorwürfe bestreitet, befindet sich in Untersuchungshaft. US-Diplomaten blieb auch am Freitag der Zugang zu Calvey versperrt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)