Der Berliner Hype um das „Mietenparadies“ Wien

Draußen diskutieren zwei Mitglieder der Linkspartei bei einer Flasche Bier über die Lage in Venezuela. Drinnen in der Aula des Gottfried-Keller-Gymnasiums in Berlin Charlottenburg drängen sich die Gäste. Man sieht sich um: Bei den meisten liegt die Schulzeit schon länger zurück. Im Publikum sitzen viele Rentner – und Mitglieder der Mieterinitiativen, wie sich später herausstellt. Die Linkspartei, Teil der rot-rot-grünen Stadtregierung, hat geladen. Es geht, wie meistens in diesen Tagen, um „Mietenwahnsinn“ und um „Wohnungsnot“ – und sehr bald auch um Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)