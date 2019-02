Starinvestor Warren Buffett meldet gigantischen Quartalsverlust

Die Beteiligungsgesellschaft des US-Starinvestors Warren Buffett hat einen milliardenschweren Verlust hinnehmen müssen. Berkshire Hathaway bezifferte den Nettoverlust für das vierte Quartal am Samstag mit 25,39 Mrd. Dollar (22,42 Mrd. Euro). Es ist einer der höchsten Verluste in ihrer Geschichte.

Hauptgrund dafür seien hauptsächlich Kursrutsche bei den Investments. In dem Ergebnis seien auch Abschreibungen in Höhe von 3,02 Mrd. Dollar berücksichtigt. Diese betreffen Buffett zufolge fast ausschließlich die Beteiligung am Lebensmittelkonzern Kraft Heinz. Der fünftgrößte Lebensmittelhersteller der Welt hatte am Donnerstag ebenfalls rund 15 Mrd. Dollar abgeschrieben.

Buffett veröffentlichte am Samstag seinen traditionellen Jahresbrief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway. Darin wies der drittreichste Mann der Welt darauf hin, dass diese "wilden und unvorhersehbaren" Ergebnisschwankungen von Quartal zu Quartal vor allem auf eine Änderung in den Bilanzierungsregeln zurückzuführen sei. Diese verpflichten ihn nun schon seit einem Jahr, die Aktienportfolios zu aktuellen Kursen zu bewerten und in den Quartalsergebnissen zu verbuchen.

Weiter auf der Suche nach "Elefanten"

Als "enttäuschend" bezeichnete Buffett, dass er auch im vergangenen Jahr keine Objekte für größere Übernahmen finden konnte. Der Konzern, der traditionell alle Gewinne investiert und keine Dividenden ausschüttet, sitzt deswegen inzwischen auf einem Geldvermögen von 112 Milliarden Dollar. Schon seit drei Jahren hat der 88-Jährige keine Übernahme in "Elefanten-Größe" mehr getätigt.

Im gesamten Jahr 2018 machte Buffetts Konzern einen Gewinn von vier Milliarden Dollar, ein Jahr zuvor war es – auch dank der Steuersenkungen der US-Regierung – noch ein Plus von fast 45 Milliarden Dollar. Berkshires operativer Gewinn stieg jedoch von 3,34 Mrd. auf 5,72 Mrd. Dollar.

(APA/Reuters/red.)