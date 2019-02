Immobilienboom treibt deutsches Baugeschäft auf Rekordhoch

Angesichts des Immobilienbooms hat die deutsche Bauwirtschaft das beste Neugeschäft seit fast einem Vierteljahrhundert erzielt. 2018 stiegen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe binnen Jahresfrist kräftig um 10,1 Prozent auf 79,5 Mrd. Euro, wie das Statistische Bundesamt heute, Montag, mitteilte.

Zuletzt war das Neugeschäft 1994 größer gewesen (80,8 Mrd. Euro): Damals wurden im Boom nach der Wiedervereinigung Wohnungen im großen Stil in der Bundesrepublik errichtet. Bereinigt um Preissteigerungen und den Effekt von Kalendertagen lag das Plus 2018 bei 4,4 Prozent.

Allein zum Jahresende stiegen die Auftragseingänge kräftig um 10,3 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie die deutsche Behörde weiter mitteilte. Dabei habe die Baubranche stark von Großaufträgen profitiert. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) ebenso wie etwa von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau). Der starke Wohnungsbau und höhere staatliche Investitionen in die Infrastruktur treiben die Branche seit längerem an.

(APA/dpa)