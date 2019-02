Transportkisten-Verleiher Ifco wird für 2,2 Milliarden Euro verkauft

Der bayerische Lebensmittel-Logistik-Konzern Ifco Systems wird für umgerechnet 2,2 Milliarden Euro an zwei Finanzinvestoren verkauft. Der australische Paletten- und Container-Hersteller Brambles, dem Ifco Systems seit 2010 gehört, gibt das Unternehmen aus Pullach bei München zu gleichen Teilen an die Beteiligungsfirma Triton und den Staatsfonds von Abu Dhabi, ADIA, ab, wie er in der Nacht zum Montag mitteilte. Ifco Systems ist bekannt für die Plastikkisten, in denen unter anderem Obst und Gemüse vom Bauern bis zum Supermarkt transportiert werden. Die neuen Eigentümer wollen laut Verhandlungskreisen vor allem die Internationalisierung des Geschäfts forcieren, das noch zu mehr als 70 Prozent auf Europa konzentriert ist.

Ifco Systems wurde von den Logistik-Unternehmern Martin und Christoph Schoeller gegründet, die mit den wiederverwendbaren Behältern die bis dahin gebräuchlichen Obst-Transportkisten aus Sperrholz ablösten.

Brambles hatte Ifco im Sommer zum Verkauf gestellt, weil die Australier das Unternehmen nicht mehr als Kerngeschäft sahen. Sie wollen vom Verkaufspreis von 2,51 Milliarden Dollar nun 1,95 Milliarden an die Aktionäre zurückgeben, davon 1,65 Milliarden über einen Aktienrückkauf. Mit dem Rest sollen Schulden getilgt werden.

Reuters hatte über den bevorstehenden Zuschlag für Triton berichtet, die die Rivalen EQT, Pamplona, PAI und Brookfield ausgestochen hatten. Das Engagement war für Brambles ein gutes Geschäft: Vor acht Jahren hatte der australische Konzern weniger als eine Milliarde Euro für Ifco Systems bezahlt, die vorher dem Finanzinvestor Apax gehört hatte. Im Geschäftsjahr 2017/18 kam Ifco mit einem Zuwachs von acht Prozent auf einen Umsatz von 1,1 Milliarden Dollar und erwirtschaftete einen bereinigten Gewinn von 133 Millionen.

