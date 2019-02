Wie viel darf ein Menschenleben kosten?

Wien. Die Pharmakonzerne entwickeln neue Medikamente, die immer mehr Geld kosten. Damit stellt sich die Frage, ob die Krankenkassen beziehungsweise die Spitäler dafür die Kosten übernehmen sollen. In diesem Artikel lesen Sie, warum die jetzige Regelung in Österreich ungerecht ist und die Politik hier eine Lösung finden muss. Die Zeit drängt. Denn Novartis will schon bald das teuerste Medikament in der Geschichte auf den Markt bringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)