BASF stellt Pigment-Geschäft ins Schaufenster

BASF will sich nun doch von seinem Pigment-Geschäft trennen. "Wir sind bestrebt, eine Transaktion spätestens Ende 2020 abzuschließen", kündigte Vorstandschef Martin Brudermüller am Dienstag auf der Bilanz-Pressekonferenz in Ludwigshafen an. Das BASF-Pigment-Geschäft kam 2018 auf einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro und beschäftigt etwa 2600 Mitarbeiter. BASF hat nach Aussage von Brudermüller eine führende Position in diesem Markt. "Ziel ist es, auch den langfristigen Erfolg dieses Geschäfts sicherzustellen." Spekulationen über einen Verkauf des Pigmentgeschäfts gab es bereits seit längerem.

(Reuters)