EU-Vergleich: Nachbarn wirtschaftlich stärker als Österreichs Top-Regionen

Das regionale Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in der EU reichte im Jahr 2017 von 31 Prozent bis 626 Prozent des Durchschnitts. Drei Viertel der EU-Bevölkerung leben in Regionen mit einem BIP pro Kopf von über 75 Prozent des EU-Durchschnitts. Im Jahr 2017 reichte das regionale BIP pro Kopf, ausgedrückt in Kaufkraftstandards (KKS), von 31 Prozent des Durchschnitts der EU in der Region Nordwestbulgarien bis 626 Prozent des Durchschnitts in der Region Inneres London-West im Vereinigten Königreich. Der KKS berücksichtigt die Unterschiede zwischen den nationalen Preisniveaus.

Wien und Salzburg teilen sich in diesem Ranking Platz 20. Die Regionen Prag, Bratislava und Warschau konnten sich jedoch vor den beiden heimischen Spitzenregionen platzieren.

Regionen mit dem höchsten BIP pro Kopf:

Regionen mit dem niedrigsten BIP pro Kopf:

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Pendlerströme in einigen Regionen erheblich auf das BIP pro Kopf auswirken können. Die Nettozahl der Personen, die täglich in diese Regionen pendeln, erhöht die Produktion auf ein Niveau, das von der dort ansässigen Erwerbsbevölkerung alleine nicht erreicht werden könnte. Das wirkt sich

auch entsprechend auf die Ursprungsregionen von Pendlerströmen aus.

In Österreich liegen bis auf eine Ausnahme alle Bundesländer über der 100-Prozent-Marke.

(red./herbas)