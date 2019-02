US-Regierung prüft Stahl-Dumping-Vorwürfe gegen China, Kanada und Mexiko

Das US-Handelsministerium prüft Vorwürfe des Dumpings gegen Stahlhersteller in China, Kanada und Mexiko. Untersucht werde, ob Baustahl zu billig verkauft werde, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Denkbar seien Zölle in Höhe von etwa 30 Prozent gegen Kanada und Mexiko sowie von 222 Prozent gegen China. Mit abschließenden Ergebnissen der Untersuchung werde bis Ende September gerechnet. US-Abgeordnete, Autohersteller sowie die Regierungen von Kanada und Mexiko verlangen von den USA, Aufschläge auf Stahl und Aluminium wieder aufzuheben, die im vergangen Jahr verhängt worden waren. Die USA und China sind in einem Handelskonflikt verwickelt, der mit Zöllen und Gegenzöllen ausgetragen wird.

(Reuters)