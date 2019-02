Weight Watchers: Eine Diätfirma mit Jo-Jo-Problem

Menschen auf Diät kennen das: Das Resultat bleibt hinter den guten Vorsätzen zurück. Beim börsenotierten Konzern Weight Watchers drückte sich das am Dienstag in einem 36-prozentigen Kurssturz nach Börseschluss aus. Dabei hatte die älteste Abnehmfirma der Welt in den vergangenen Jahren versucht, alles richtig zu machen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)