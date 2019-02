Chinas Kohleverbrauch steigt weiter

Chinas Kohleverbrauch ist erneut gestiegen. Im vergangenen Jahr sei ein Prozent mehr verbraucht worden als 2017, teilte das Nationale Statistikamt am Donnerstag mit. Die Kohle ist demnach für 59 Prozent der chinesischen Energieproduktion verantwortlich. Konkrete Angaben in Tonnen wurden nicht veröffentlicht. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass der weltgrößte Kohle-Konsument den Verbrauch steigert.

(Reuters)