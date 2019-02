Politkrach um Air France/KLM

15 Jahre lang haben die Fluglinien Air France und KLM in friedlicher Eintracht vorgeführt, wie strategische Allianzen in der Luftfahrt funktionieren können. Jetzt ist aber Schluss mit lustig: was vom neuen Konzernherrn Benjamin Smith als Kostensenkungsstrategie gegen die wachsende Konkurrenz aus Billig-Airlines geplant war, löste bei den Holländern eine schwere Verstimmung aus. Inzwischen tobt ein veritabler Polit-Krach zwischen Frankreich und den Niederlanden um air France/KLM. Paris hat das Thema zur "Chefsache" erklärt.

Denn die Niederlande fackelten nicht lange in der Angst um die Eigenständigkeit ihrer Airline: Sie haben mit ihrer Ankündigung, einen ebenso hohen Anteil an der Airline-Gruppe zu erwerben wie ihn Frankreich hat, schnell Ernst gemacht. In der Nacht auf Donnerstag hat Den Haag auf 14 Prozent aufgestockt und dafür 744 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, teilte die Regierung in Den Haag mit.

Das stößt Paris schwer auf. Der Schritt der niederländischen Regierung sei "unverständlich" und unerwartet, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Noch in dieser Woche wolle er mit seinem Amtskollegen Wopke Hoekstra zusammentreffen zu einem "freimütigen und freundlichen, aber vor allem freimütigen" Gespräch, erklärte Le Maires Sprecher. Präsident Emmanuel Macron forderte die Regierung in Den Haag auf, ihre Absichten zu erklären.

"Unfreundlicher Schritt"

Hoekstra hatte die Staatsbeteiligung am Dienstag damit begründet, die Regierung wolle die Geschäftsentscheidung der französisch-niederländischen Fluggesellschaft beeinflussen, um die Interessen der Niederlande zu sichern. Dazu strebe sie einen Anteil auf dem Niveau der französischen Regierung an, die 14,29 Prozent an dem börsennotierten Unternehmen hält. Frankreich ist der größte Anteilseigner und hält sogar 22 Prozent der Stimmrechte. Davon wollte sie bisher auch nicht abgehen. Der niederländische Staat war bisher nur mit sechs Prozent an KLM beteiligt.

Die französische Regierung wurde darüber nicht vorher informiert und reagierte verärgert. "Das ist ein unfreundlicher, überraschender Schritt, der für Air-France-KLM finanziell extrem schädlich ist", sagte ein Insider im französischen Finanzministerium. Der Einstieg des niederländischen Staates sei mit dem eines aktivistischen Investors vergleichbar und verwirre Investoren. Air France-KLM-Aktien büßten in Paris am Mittwoch bis zu 13 Prozent ein.

Politischer Spielball

Experten warnten davor, dass der Konzern zum politischen Spielball der beiden Großaktionäre Frankreich und Niederlande werden könnte. Die latenten Spannungen könnten sich noch verstärken. Schließlich verdient KLM deutlich besser als die größere Air France und ist viel profitabler.

Ausgelöst wurde die schwere Verstimmung von einer Auseinandersetzung über die künftige Ausrichtung des Unternehmens unter seinem neuen Chef Benjamin Smith. Dieser will die beiden großen Airlines stärker zusammenbinden, um die Kosten zu senken. KLM-Boss Pieter Elbers hatte sich gegen Smiths Integrationspläne gewehrt und mit seinem Rücktritt gedroht. Sein Verbleib an der KLM-Spitze stand auf der Kippe, sodass sich die niederländische Regierung aus Sorge um die wichtigste Airline des Landes einschaltete. Vergangene Woche wurde Elbers Vertrag verlängert.

Die Airline-Gruppe selbst - immerhin nach Lufthansa, Ryanair und IAG (British Airways) die Nummer vier in Europa - bemüht sich um Schadensbegrenzung. Das Management werde genau beobachten, welche Folgen die Beteiligung auf die Airline-Gruppe, ihre Beschäftigten, die Führungsstruktur und den Marktwert hätte. "Der Vorstand wird sicherstellen, dass sich diese Initiative nicht negativ auf die neue Dynamik in der Arbeit der Gruppe auswirkt", teilte Air France/KLM mit. Der Konzern sei bereit, sich weiterhin zur Stärkung von KLM und des Flughafens Amsterdam Schiphol zu bekennen.

(eid)