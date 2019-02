Der Buchhandel bangt um die Versorgung

Der Antrag auf Insolvenz des Stuttgarter Buchlogistikers Koch, Neff & Volckmar (KNV) hat die Branche erschüttert. „KNV ist systemrelevant“, sagt Verlagsexperte Matthias Koeffler vom Branchenmedium "Langendorf‘s Dienst" zum "Handelsblatt". Das Unternehmen gilt als Bindeglied zwischen zahlreichen Verlagen und dem Handel. Schließlich stehe das Unternehmen für rund die Hälfte des Umsatzes im deutschen Buchgroßhandel.

Insolvenzverwalter Tobias Wahl ist noch immer auf der Suche nach einem Investor, der die KNV-Unternehmen weiterführt. Erste Anfragen seien zwar schon eingegangen, er sehe sich jedoch noch ganz am Anfang seiner Arbeit, wird Wahl in der Zeitung zitiert. Brancheninsider hoffen, dass die großen Medienhäuser der Branche wie Bertelsmann oder Bonnier dem angeschlagenen Familienunternehmen KNV aus der Patsche helfen.

„Ein Verschwinden von KNV wurde zu Versorgungsengpässen im Buchhandel führen“, sagt der Hamburger Buchexperte Boris Langendorf. Doch derzeit ist die Buchauslieferung noch sichergestellt. „Unsere derzeit wichtigste Botschaft für die Branche lautet: Es geht weiter“, sagte Insolvenzverwalter Wahl. Er gilt als erfahren. Wahl gilt als erfahren , war er doch beispielsweise bereits am Insolvenzverfahren des Küchenherstellers Alno beteiligt.

800 österreichische Buchhändler betroffen

„Wir glauben an eine Rettung, aber natürlich sind wir nervös“, sagte Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Eigentümer der Buchhandelskette Osiander. „Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Marktteilnehmer aus der Buchbranche Interesse hat“, sagt auch Riethmüller. Sollte es keine Rettung geben, wäre die Buchlogistik für kleinere und mittlere Buchhandlungen gestört. Das wiederum würde wohl dem Branchengiganten Amazon zugutekommen.

Auch 800 österreichische Buchhändler sollen von der Pleite des Großhändlers KNV betroffen sein. Um allen kleineren Verlagen, mit denen er in Geschäftsbeziehungen steht, zu helfen, zahlt der Großhändler Libri sofort alle Rechnungen vorfällig zum heutigen Stichtag. Es handelt sich hier um einen Betrag in Höhe von fünf Mio. Euro. Diese Einigung gilt im übrigen auch für österreichische Unternehmen, wie der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels klären konnte. Insolvenzverwalter Wahl spricht von einer hohen Sicherheit, dass Verlage bezahlt werden und appelliert an die Buchhändler, weiterhin bei KVN zu bestellen.

Der deutsche Buch- und Mediengroßhändler Koch, Neff & Volckmar (KNV-Gruppe) mit gut 1.900 Mitarbeitern hatte vergangene Woche Insolvenz beim Amtsgericht Stuttgart angemeldet. Als Grund nannte das Familienunternehmen überraschend gescheiterte Investorengespräche. KNV beliefert insgesamt 5.600 Buchhandelsfilialen.

