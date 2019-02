Goldman: Weltwirtschaft hat wohl Talsohle bereits erreicht

Laut Chefökonom Jan Hatzius von Goldman Sachs Group Inc. hat die Weltwirtschaft möglicherweise bereits ihren Tiefpunkt erreicht. Zwar bleibe das Wachstum weiterhin schwach. Aber Goldmans Indikator der derzeitigen Aktivität liegt im Februar leicht über den nach unten korrigierten Zahlen für Dezember und Januar. "Es gibt gewisse Hoffnungsschimmer, die signalisieren, dass das Wachstum von nun an anziehen wird", schrieben Hatzius und Sven Jari Stehn in einer Mitteilung. Dennoch ist das Risiko für Goldmans globale BIP-Prognose von 3,5 Prozent für 2019 "wohl immer noch nach unten gerichtet".

Bezüglich der Märkte bleibt Goldman bei den Risikoaktiva positiv, obwohl das Aufwärtspotenzial nun wahrscheinlich niedriger ist, da die Märkte "optimistischer bezüglich einer Rezession werden". Die US-Bank rechnet mit einem Anstieg der Anleiherenditen. Beim Dollar hält Goldman an ihrer bearischen Prognose fest angesichts einer dovischen Fed und einer erwarteten Belebung des globalen Wachstums. Für die nächsten zwei bis drei Monate ist die Bank leicht optimistisch beim Ölpreis, für den Rest des Jahres ist sie pessimistischerer eingestellt.

USA und China positiver als Europa

Die Argumente für eine Beschleunigung gegenüber dem aktuellen Tempo sind in den USA am stärksten, da die Belastungen aus einer Straffung der Finanzbedingungen nachlassen, sagt Hatzius. Goldman sieht auch zaghafte Anzeichen für eine Trendwende beim chinesischen Wachstum. Das entspricht der Bloomberg- Momentaufnahme von Frühindikatoren der Wirtschaftsaktivität.

Einige Führungskräfte bleiben vorsichtig. Jamie Dimon, Chief Executive Officer von JPMorgan Chase & Co., nutzte die jährliche Präsentation der Bank vor Investoren, um auf eine wachsende Anzahl potenzieller Hindernisse für die Wirtschaft hinzuweisen, die im vergangenen Jahr seinem Unternehmen Rekordgewinne brachten. "Wir sind auf eine Rezession vorbereitet", sagte Dimon. „Wir prognostizieren keine Rezession. Wir weisen lediglich darauf hin, dass wir uns der Risiken, die wir eingehen, sehr bewusst sind. “

Aussichten auf Zinserhöhungen gesunken

Goldman sieht Europa als die schwächste der großen Wirtschaftsregionen an, da "Italien sich in einer Rezession befindet, Deutschland nahe daran ist und die meisten anderen Volkswirtschaften nur im Trendbereich wachsen", heißt es in der Mitteilung. Goldman hat die Erwartungen für die erste Zinserhöhung der EZB von Ende 2019 auf Mitte 2020 nach hinten verschoben.

Was die Fed anbelangt, so sind Goldman zufolge die Aussichten für Zinsschritte in den nächsten sechs bis neun Monaten gesunken. Und eine Erhöhung gegen Ende des Jahres würde eine Erholung sowohl beim Wachstum als auch bei der Kerninflation erforderlich machen. Die US-Bank erwartet, dass die Fed auf der Sitzung im März ankündigen wird, dass sie die Bilanzschrumpfung noch in diesem Jahr, voraussichtlich im September, beenden wird.

(APA)