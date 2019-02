Boeing ohne RR-Turbine

London. Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce zieht sich aus dem Rennen um den Antrieb für Boeings geplanten mittelgroßen Passagierjet zurück. Die neue Triebwerkstechnik werde nicht rechtzeitig wie von Boeing verlangt 2025 fertig sein, teilte Rolls-Royce mit.

Die Briten hoffen nun, dass ihr Triebwerk der nächsten Generation bei einem Großraumjet zum Einsatz kommt, der in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts herauskommt.

Auch sonst hatten die Briten am Donnerstag wenig Gutes zu verkünden. Rolls-Royce-Chef Warren East räumte ein, dass der Konzern 2018 seine Auslieferungsziele verpasst habe. Zudem drückten hohe Sonderlasten von 1,3 Mrd. Pfund auf das Ergebnis. Dazu gehörte eine Abschreibung wegen der Produktionseinstellung des Airbus A380.

Während der Umsatz um sieben Prozent auf 15,7 Mrd. Pfund stieg und sich der um Sondereffekte bereinigte operative Ertrag auf 616 Mio. Pfund verdoppelte, sackte das Nettoergebnis von Rolls-Royce mit 2,4 Mrd. Pfund tief in die roten Zahlen. 2017 gab es 3,4 Mrd. Pfund Gewinn.

An der Börse sorgten die Nachrichten für heftige Ausschläge in beide Richtungen. Nachdem die Rolls-Royce-Aktie in der Früh mehr als fünf Prozent an Wert verlor, kletterte ihr Kurs zwischenzeitlich ins Plus, um um die Mittagszeit wieder deutlich ins Minus zu drehen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)