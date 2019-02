Zalando: Schrei vor Wohlbefinden!

Berlin. Irgendwann steht man vor einer Sitzlandschaft, die sie hier „Prinzessinnengarten“ nennen. Jede Etage des neuen Zalando-Hauptquartiers hat „living rooms“ für Mitarbeiter, und immer sind diese Wohnzimmer nach Lieblingsplätzen des Unternehmens in Berlin benannt. Im namensgebenden Prinzessinnengarten etwa kann der Berliner urbane Landwirtschaft betreiben. Es ist ein zentraler Ort der Kreuzberger Hipster-Szene.

Und deshalb passt der Name auch gut hierher, in das neue Hauptquartier des Online-Modeversandriesen, das ab April Heimat für 2500 der insgesamt 6000 Berliner Zalando-Mitarbeiter sein wird. Die zwei Häuser teils mit geschwungener Glasfassade nahe der East Side Gallery sind auch Symbol, in welche Höhen sich ein Berliner Start-up aufschwingen kann.

Gut zehn Jahre und vier Kilometer liegen zwischen heute und der Gründung von Zalando. In der Torstraße hatten Robert Gentz und David Schneider eine WG zum Büro- und Warenlager umgerüstet. Schuhkisten stapelten sich. Bald nervten sie das TV-Publikum erfolgreich mit dem berüchtigten Werbespot „Schrei vor Glück!“.

Und jetzt stehen sie im sogenannten Showroom ihrer neuen Zentrale, neben einem dieser modernen Blumenregale aus Holzpaletten. Blick aufs Handy: Während die Zalando-Chefs reden, zieht der Aktienkurs an. 2018 war zwar, wie man es hier etwas beschönigend nennt, „herausfordernd“. Der Modeversand schwächelte. Auch wegen des langen Hitzesommers. Wer denkt an Pullover bei 37 Grad? Ein starker Black Friday und das florierende Weihnachtsgeschäft retteten jedoch die Ziele für 2018. 26,4 Millionen Kunden, also etwa dreimal Österreich, gaben im Vorjahr 116,2 Millionen Bestellungen auf. Der Umsatz kletterte um ein Fünftel auf 5,4 Milliarden Euro. Das Ziel für den bereinigten Betriebsgewinn wurde mit 173,4 Millionen Euro erreicht, wobei das eben deutlich weniger ist als im Jahr davor mit 215 Millionen Euro.

Wachsen, wachsen, wachsen

Und jetzt? Der Gewinn soll 2019 wieder steigen. Und sonst: wachsen, wachsen, wachsen. Bis 2024 soll das Bruttowarenvolumen von 6,6 Milliarden Euro auf 20 Milliarden Euro klettern. Auch der Vorstand wächst – von drei auf fünf Personen. Wer bei Fernsehen an Netflix und bei Musik an Spotify denkt, der soll bei Mode sofort Zalando im Kopf haben. Helfen soll dabei auch ein Ausbau des Mitgliederprogramms Zalando plus. 300 Millionen Euro investiert man in Logistik und Technologie.

Doch der Konkurrenzdruck wächst eben auch. Zuletzt gab es heftig dementierte Gerüchte über eine Übernahme durch Alibaba. Nun ist aber die neue Zentrale das Thema, die übrigens Österreich-Bezug hat: Der Porr-Konzern hat die beiden Gebäude errichtet – Investor war das Wiener Unternehmen UBM Development, das noch in der Bauphase weiterverkaufte.

Zalando ist Mieter der Liegenschaft, die innen nicht zufällig der Geist von Silicon Valley umweht. Alles kreist um den Begriff des flexiblen Arbeitens. „Acht Stunden am selben Platz und dann raus“: Die Zeiten seien vorbei.

Im Idealfall hat man gar keinen festen Schreibtisch mehr, sondern wandert, zum Beispiel in einen der 170 „meeting rooms“. Wer Ruhe braucht, geht in einen „silent room“, entspannt wird eben auch in „living rooms“, auf den Treppen des Atriums – oder im Yogaraum. Wer Hunger hat, eilt zum Food Court. Die Zentrale wirkt da wie ein Spielplatz für Erwachsene, wobei es auch einen für den Nachwuchs gibt: Eine Kita ist integriert, Kletterseile schon montiert.

Dass die Wohlfühlzentrale auch im Kampf um die besten Talente helfen soll, redet man hier eher klein. Wobei die Dachterrasse mit Basketballplatz und Blick über Berlin sicher bei neuen Rekruten Eindruck schindet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)