US-Modekette Gap gliedert Marke "Old Navy" aus

Die US-Modekette Gap will sich eine neue Struktur geben. Die Marke Old Navy solle ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden, teilte die Firma am Donnerstag nach Börseschluss mit. Gap, Athleta, Banana Republic und die übrigen Marken sollen in ein neues Unternehmen eingebracht werden, dessen Namen noch nicht feststehe. Die Trennung solle bis 2020 vollzogen werden.

Zudem plane Gap, 230 Geschäfte in den nächsten zwei Jahren zu schließen. Im vierten Quartal fielen die Umsätze von Gap auf vergleichbarer Fläche um ein Prozent. Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Nachbörslich sprangen die Gap-Aktien um 18 Prozent in die Höhe.

(APA/Reuters/dpa)