Die böse Realität hinter guten T-Shirts

Wien. Wenn Briten derzeit Gutes tun wollen, werden sie ihr Geld eher nicht für ein schickes Charity-Shirt spenden. Dafür dürften die Enthüllungen des britischen „Guardian“ sorgen, der sich die Fäden zwischen der Textilindustrie in Bangladesch und der Insel ansah – und am Freitag zum zweiten Mal in kurzer Zeit feststellen musste: Hinter wohltätigen T-Shirts mit Aufdrucken wie „Gender Equality“ und „Girl Power“ stehen Fabriken, in denen von einer Stärkung der Näherinnen keine Rede ist.



Die Popband Spice Girls, die eines der Benefiz-Shirts für 20 Pfund anpries, war „zutiefst schockiert“, als sie erfuhr, dass die Frauen in der Fabrik 41 Cent pro Stunde bekommen. Zur Eindämmung des Image-GAUs ließen die Sängerinnen wissen, dass sie auf eigene Kosten Ermittlungen anstrengten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)