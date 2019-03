Tesla will SUV am 14. März präsentieren

Der US-Elektroautohersteller will sein neues Model Y am 14. März vorstellen. Model Y werde ein Geländewagen sein, der etwa zehn Prozent größer als das Modell 3 sei und etwa zehn Prozent mehr koste, kündigte Konzernchef Elon Musk am Sonntag auf Twitter an. Der SUV werde bei gleicher Batterie eine etwas geringere Reichweite haben.

In der Shanghai Gigafactory in Ostchina sollen das Model 3 und das Model Y mit einer Jahreskapazität von 250.000 Fahrzeugen gebaut werden. Tesla hatte in sich in der vergangenen Woche zum einem radikalen Schritt im Kampf gegen die notorischen Verluste entschlossen: Die E-Autos werden weltweit künftig nur noch online vertrieben, um das neue Volumenmodell Model 3 zum versprochenen Basispreis von 35.000 Dollar (30.747,61 Euro) anbieten zu können und Kosten zu senken.

(APA/Reuters)