Wie Griechenland die Wahrheit verbissen verfolgt

Athen/Wien. Eine der irrsten Justizgrotesken der Euroland-Geschichte nähert sich nun ihrem Happy End: Andreas Georgiou, von 2010 bis 2015 Chef des griechischen Statistikamtes Elstat, ist von einem Athener Berufungsgericht vom Vorwurf der Statistikfälschung freigesprochen worden.

Nicht zum ersten Mal: Schon 2015 und 2017 hatten Berufungsgerichte festgestellt, dass die Vorwürfe gegen den von der griechischen Regierung fanatisch verfolgten früheren Chefstatistiker keine Grundlage hatten. Jedesmal hatte der Generalstaatsanwalt das Verfahren wieder neu aufgerollt.

Dass das jetzt ein viertes Mal passiert, halten Beobachter freilich für unwahrscheinlich: Die Sache hat schon genug an der Glaubwürdigkeit Griechenlands gezerrt. Die unglaublich klingende Sache hat ihren Ursprung 2010: Damals war der beim IWF tätige griechische Ökonom an die Spitze des nationalen Statistikamts berufen worden – wo er schnell merkte, dass die Budgetzahlen, die Athen regelmäßig nach Brüssel meldete, mit der Wirklichkeit so gut wie nichts zu tun hatten.

Georgiou ließ die Zahlen seriös berechnen, worauf beispielsweise das Budgetdefizit kräftig auf den wahren Wert von 15,4 Prozent korrigiert werden musste. Der Rest ist unter dem Stichwort „Griechenland-Schuldenkrise“ Geschichte. Zur Verantwortung gezogen wurden freilich nicht die Statistikfälscher, sondern der Aufdecker. Der wurde persönlich für die Krise verantwortlich gemacht – und wegen der Lieferung „falscher Zahlen“ nach Brüssel gerichtlich verfolgt. Auch dann noch, als Eurostat die Richtigkeit der Daten bestätigte. Nicht einmal das Eingeständnis der Athener Regierung selbst, dass die Werte korrekt seien, stoppte die Verfolgung des „Volksfeinds“: Nach jedem Freispruch brachte der Generalstaatsanwalt das Verfahren wieder neu in Gang.

Parallel dazu wurden dem Chefstatistiker Formfehler vorgeworfen, deretwegen er im Vorjahr zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt wurde.

Politisches Statistikamt

Und da kommt man jetzt mitten in die Diskussion um die Wichtigkeit von regierungsunabhängigen Statistikämtern hinein: Elstat hatte einen politisch besetzten Verwaltungsrat, der jede statistische Ziffer genehmigen musste. In der Regel wurde über die Ziffern „im Sinne der Interessen des Vaterlandes“, wie es hieß, abgestimmt.

Georgiou erhielt die zwei Jahre bedingt, weil er die wahren Budgetziffern (wohl aus gutem Grund) am Verwaltungsrat vorbei nach Brüssel geschickt hatte. (ju)

