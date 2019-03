VW-Beschäftigte sollen höchsten Bonus seit 2015 erhalten

Die gut 100.000 Tarifbeschäftigten im VW-Konzern sollen je 4750 Euro als Erfolgsbeteiligung erhalten, hieß es in einem Artikel der Mitarbeiter-Zeitschrift "Mitbestimmen", der Reuters am Dienstag vorlag. Das sei die höchste Summe seit 2015, als knapp 6000 Euro gezahlt wurden. Die Ergebnisbeteiligung für die Tarifbeschäftigten ist per Tarifvertrag geregelt.

"2018 war für die Kolleginnen und Kollegen ein hartes Jahr", erklärte Gesamtbetriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh. So habe es unter anderem Schichtabsagen oder umgestoßene Produktionsprogramme gegeben. "All diese Herausforderungen waren nicht von der Belegschaft zu verantworten, aber die Kolleginnen und Kollegen haben alles wieder ausgebügelt." Darum sei es nur fair, dass die Belegschaft jetzt ihren Anteil am Erfolg erhalte. Osterloh und die Betriebsratsvorsitzenden an den Standorten hatten die Prämie mit dem Vorstand verhandelt.

Volkswagen hat 2018 den Gewinn trotz der Turbulenzen durch die schärferen Abgasmessregeln überraschend gesteigert und die Dividende angehoben. Das operative Ergebnis kletterte auf 13,9 (Vorjahr: 13,8) Milliarden Euro. Die Stammaktionäre, darunter als größte die Familien Porsche und Piech, das Land Niedersachsen und das Emirat Katar, sollen eine Dividende von 4,80 Euro je Aktie erhalten. An die Vorzugsaktionäre sollen 4,86 Euro je Anteilschein fließen. Für 2017 waren es jeweils 90 Cent weniger.

(Reuters)