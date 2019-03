In Deutschland wird so viel gearbeitet wie nie zuvor

In Deutschland ist mit rund 61,1 Milliarden Stunden im vergangenen Jahr soviel gearbeitet worden wie noch. Erstmals seit Beginn der Zeitreihe 1991 sei die Schwelle von 61 Milliarden Stunden überschritten worden, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mit. Der bisherige Rekord habe 60,3 Milliarden Stunden im Jahr 1991 betragen. "Die Arbeit geht uns wahrlich nicht aus, auch wenn das oft behauptet wird", sagte IAB-Experte Enzo Weber.

Auch die Zahl der Erwerbstätigen erreichte mit 44,8 Millionen einen Höchststand. Ihre durchschnittliche Jahresarbeitszeit sei um 0,2 Prozent auf 1363 Stunden gestiegen. Arbeitnehmer in Vollzeit hätten durchschnittlich 1647 Stunden gearbeitet. Der Krankenstand sei mit 4,26 Prozent nahezu stabil geblieben.

(Reuters)