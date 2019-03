Es wird ernst mit dem Abschwung

Wien/Berlin. Nun ist es so weit. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) senkt den Daumen über der Weltwirtschaft. Besonders düster sieht es für Europa aus, so die Ökonomen. Sie fordern Gegenmaßnahmen, aber der Spielraum ist klein – sowohl für die Regierungen als auch für die Notenbanken, die eigentlich raus wollen aus dem Krisenmodus. Die Eurozone und Großbritannien bereiten den Experten besondere Sorge. Die Unklarheit über den Brexit drückt massiv auf die Stimmung.

In Europa sind sowohl die Konsumenten als auch die Unternehmen zuletzt immer weniger zuversichtlich. Auf der Insel sieht die Lage vor allem was den Arbeitsmarkt betrifft dramatisch aus. Immer weniger Unternehmen wollen angesichts der wachsenden Unsicherheit neue Leute einstellen. Gleichzeitig schwächt sich das Wachstum in China ab, wegen des Handelsstreits mit Washington. Auch hier ist es die politische Unsicherheit, die das Wachstum hemmt. „Es sieht nicht besonders gut aus“, sagte die Chefvolkswirtin der OECD, Laurence Boone, am Mittwoch: „Handelsspannungen und politische Unsicherheiten fordern ihren Tribut.“

„Alle werden verlieren“

Für Deutschland bedeutet das eine drohende Wirtschaftsflaute. Die Ökonomen haben ihre Wachstumserwartungen für heuer mehr als halbiert: von 1,6 auf 0,7 Prozent. Für Italien sagt die OECD sogar ein Rezessionsjahr voraus. Deutlich besser soll es in den USA weitergehen. Hier rechnet man heuer mit einem Wachstum von 2,6 Prozent. „Solide Arbeitsmarktergebnisse und günstige finanzielle Bedingungen stützen weiterhin die Einkommen und Ausgaben der Haushalte“, so die OECD. Aber auch hier gibt es Probleme: „Höhere Zölle haben begonnen, die Unternehmenskosten und -preise zu erhöhen.“ Das Wachstum von Investitionen und Exporten habe sich bereits abgeschwächt. „Am Ende des Tages werden alle verlieren“, sagte Boone über die angriffige US-Handelspolitik.

Die Rezepte, die die OECD vorschlägt: In Europa brauche es ein Zusammenspiel von Budgetpolitik und strukturellen Reformen. In China, wo das Wachstum bis 2020 auf sechs Prozent schrumpfen soll, steuert die Regierung bereits mit Konjunkturprogrammen dagegen. Sollte das Wachstum so angeschoben werden, haben alle Volkswirtschaften etwas davon. Sollte China weiter abkühlen, sei auch die Konjunktur im Westen nachhaltig bedroht, so die OECD. Für eigene Konjunkturprogramme fehlt den Regierungen in Europa der Spielraum – angesichts der hohen Verschuldung vieler Staaten in der Eurozone.

Der negative Brexit-Effekt

Bleiben die Notenbanken. Die haben unter Führung der Fed die Zinswende wieder ausgesetzt. Die OECD erwartet, dass sich die Phase der extrem niedrigen Zinsen weiter fortsetzen wird. Die Zahlen vom Mittwoch erhöhen zudem den Druck auf die Europäische Zentralbank, sich beim Meeting am Donnerstag etwas einfallen zu lassen. Es ist damit zu rechnen, dass die EZB neue langfristige Kredite für Banken auflegt und ihre eigenen Prognosen nach unten korrigiert.

Aber auch die OECD sieht Grenzen der Macht von Zentralbanken. „Die Geldpolitik allein kann den Abschwung in Europa nicht beenden und auch die bescheidenen mittelfristigen Wachstumsaussichten nicht verbessern“, so die Experten.

Zu groß seien die Unsicherheiten, die durch den Handelsstreit und Brexit ausgelöst wurden. Und das ist auch das Kernproblem der Weltwirtschaft. Das Primat der Politik über die Märkte ist insofern hergestellt, als die Politik die Märkte und mit ihnen die Realwirtschaft in Angst und Schrecken versetzt. Weder Ökonomen noch die Notenbanken können eine nachhaltige Lösung für dieses Problem finden. Die OECD rechnet mit „messbaren negativen Effekten“ des Brexit auf viele andere Länder. Was das genau heißt, weiß niemand. Weil niemand weiß, wie der Brexit ausgeht. Erst wenn der Austritt vollzogen ist, wird die Wirtschaft wieder planen können.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)