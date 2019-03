Deutsche Bank und Commerzbank sprechen wieder über mögliche Fusion

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing und sein Commerzbank-Kollege Martin Zielke seien seit wenigen Tagen wieder in intensiven Gesprächen, berichtete das Nachrichtenmagazin am Freitag im Voraus unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen in Frankfurt. Zuvor hätten sich die beiden Manager vom ihrem jeweiligen Vorstand und Aufsichtsrat das Mandat für diese Gespräche geben lassen. Über eine Fusion beider Banken wird seit Monaten spekuliert. Sewing wollte bisher von derartigen Überlegungen nichts wissen.

"Wir haben unseren Plan und den arbeiten wir ab", sagte der Deutsche-Bank-Chef Anfang Februar bei der Jahrespressekonferenz. "Über alles andere mache ich mir keine Gedanken."

Auch Zielke hat betont, die Commerzbank komme bei ihrem Konzernumbau voran und sei auf Kurs. Durch den Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank entstünde das mit Abstand größte deutsche Geldhaus mit einer Bilanzsumme von fast zwei Billionen Euro.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat immer wieder die Bedeutung einer starken deutschen Großbank betont und kritisiert, dass es in den vergangenen Jahren in Deutschland keine Industriepolitik in der Finanzbranche gegeben habe. Dabei ist der deutsche Staat schon seit einem Jahrzehnt an der Commerzbank beteiligt und hält derzeit an ihr noch gut 15 Prozent.

Unter Investoren gibt es allerdings Zweifel, dass ein Zusammenschluss die Institute maßgeblich voranbringen würde. Zur Begründung wird darauf verwiesen, dass sich viele Geschäftsbereiche der beiden Banken überlappen.

(Reuters)