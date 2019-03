Boeing-Aktie gibt deutlich nach

Frankfurt/Berlin. Die Aktie des Flugzeugbauers Boeing ist am Montagnachmittag im europäischen Handel um zeitweise mehr als zehn Prozent eingebrochen; an der New Yorker Börse startete sie mit einem Minus von elf Prozent in den Handel, erholte sich dann aber ein wenig. Vom Typ der Unglücksmaschine Boeing 737 Max sind etwa 350 Flugzeuge in Betrieb, dem Luftfahrtexperten Kurt Hofmann zufolge gibt es aber Bestellungen für rund 5000.

Das Papier des europäischen Konkurrenten Airbus hielt sich hingegen im Plus. Airbus und Boeing teilen sich zwei Drittel des Passagierflugzeugmarkts, wie Daten von Statista zeigen. Die Amerikaner kommen dabei auf einen Marktanteil von 38 Prozent, Airbus auf 28 Prozent. Tendenz steigend. Im Jahr 2025 werden die beiden Rivalen mehr als drei Viertel des Luftfahrtmarkts beherrschen. Kleinere Mitbewerber wie Bombardier oder Embraer halten Marktanteile im einstelligen Prozentbereich.

Jahr für Jahr wetteifern die beiden Großen, wer mehr Flugzeuge ausliefert, und wer mehr Bestellungen an Land ziehen kann. Im Vorjahr war es Boeing gelungen, mehr Aufträge zu gewinnen als der europäische Konkurrent Airbus. Die Boeing-Kunden bestellten 893 Flugzeuge, jene von Airbus nur 747. Auch bei den Auslieferungen lag Boeing mit 806 Passagierflugzeugen vor Airbus (800). Und während Boeing auf einen Umsatz von 101 Mrd. Dollar (88 Mrd. Euro) kam, brachte es Airbus auf 63,7 Mrd. Euro Umsatz.

Airbus hatte im vergangenen Jahr mit massiven Produktionsverzögerungen zu kämpfen, vor allem, weil neue Triebwerke und andere Zulieferteile Probleme machten. Kürzlich kündigte man zudem an, die Produktion des weltgrößten Passagierjets, A380, einzustellen, der sich zunehmend als Ladenhüter erwiesen hatte. Den Anlegern von Airbus gefiel aber offenbar, dass dieses teure Problem nun beigelegt wird: Die Airbus-Aktie hat kürzlich ein Allzeithoch erklommen.

Jene von Boeing hat sich von ihrem Allzeithoch nun ein deutliches Stück weit wegbewegt. Mit einer Marktkapitalisierung von 218 Mrd. Dollar ist das US-Unternehmen dennoch deutlich größter als Airbus (87 Mrd. Euro). (b. l./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)