Vodafone streicht Jobs

Wien. Der britische Mobilfunker Vodafone streicht 1130 Jobs in Italien. Ein Entwicklungsplan mit einer starken Reduzierung bei der Zahl der Mitarbeiter wurde den italienischen Gewerkschaften vorgelegt, berichteten italienische Medien. Die Stellenkürzungen betreffen alle Unternehmensbereiche, hieß es.

Den Stellenabbau begründete Vodafone Italia mit der „strukturellen Umwandlung des Markts und dem starken Preisrückgang wegen des außerordentlichen Wettbewerbsdrucks, vor allem im Mobilfunkbereich“, hieß es in einer Presseaussendung. Wegen der starken Konkurrenz seien die Gewinnmargen auf dem italienischen Markt gesunken. Laut dem Unternehmen wolle Vodafone jedoch an seinem Investitionsplan im Bereich Digitalisierung der Netze festhalten.

Vodafone ist der zweitgrößte Mobilfunkbetreiber in Italien nach dem Ex-Monopolisten Telecom Italia (TIM). Wie TIM leidet Vodavon an der Konkurrenz des französischen Telekom-Konzerns Iliad, der im vergangenen Mai in Italien eingestiegen ist.

Stopfen der Funklöcher

Große Pläne hat Vodafone hingegen in Deutschland. Dort plant der Mobilfunkanbieter, die Funklöcher in Zusammenarbeit mit der Konkurrenz zu schließen. „Wir drei Netzbetreiber, die wir wirklich in Deutschlands Infrastruktur investieren wollen, teilen uns die Flecken auf. Jeder baut dann ein Drittel davon aus“, sagte der österreichische Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter der „Welt am Sonntag“. In Deutschland betreiben Vodafone, die Deutsche Telekom und Telefonica Mobilfunknetze. In den Funklöchern könne jeweils eines der Unternehmen eine Mobilfunkstation bauen, „und alle drei Netzbetreiber hängen ihre Antennen daran“. Eine zusätzliche öffentliche Förderung würde helfen, so Ametsreiter. In Deutschland laufen derzeit die Vorbereitungen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)