Fast 5000 Banker in der EU verdienen mehr als eine Million Euro

Trotz Bonus-Deckel steigt die Zahl der Einkommensmillionäre unter den Bankern in den EU. 4859 von ihnen erhielten 2017 inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen mehr als eine Million Euro, wie die EU-Bankenbehörde EBA am Montag mitteilte. Das sind knapp sechs Prozent mehr als 2016. Von ihnen waren 3567 oder fast drei Viertel in Großbritannien beschäftigt. In Deutschland waren es 390, in Italien 201, in Frankreich 233 und in Spanien 161.

Als Lehre aus der Finanzkrise gilt seit 2014 in der EU eine Bonusgrenze. Damit soll verhindert werden, dass Banker auf der Jagd nach hohen Sonderzahlungen hochriskante Geschäfte eingehen. Die Regeln sehen vor, dass der Bonus das Fixgehalt nicht überschreiten darf. Sofern die Aktionäre zustimmen, darf die variable Vergütung maximal doppelt so hoch ausfallen wie das Fixgehalt.

In Großbritannien könnte die Bonusgrenze nach dem Austritt aus der EU aufgeweicht werden, wie der Gouverneur der Bank von England, Mark Carney, angedeutet hat.

(Reuters)