Nächstes Institut kappt Wirtschaftsprognose für Deutschland

Erst vor wenigen Tagen hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Aufsehen gesorgt, weil sie innerhalb der Industrieländer neben Italien vor allem Deutschland einen starken Wirtschaftseinbruch vorausgesagt hatte: das deutsche BIP soll ihres Erachtens heuer nur noch mit 0,7 Prozent wachsen, nachdem ihm in der Herbtsprognose noch ein Plus von 1,6 Prozent prophezeit worden war.



Nun hat auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) nachgelegt. Seine Ökonomen senkten ihre Prognose für Deutschland am Mittwoch von 1,8 auf 1,0 Prozent. Grund seien der schwache Jahresauftakt der Industrie sowie politische Unsicherheiten, Handelskonflikte und die Unklarheit über den wirtschaftlichen Zustand Chinas. Für die Verlangsamung hätten auch Sondereffekte wie die Probleme der Autobauer mit dem neuen Abgasmessverfahren WLTP sowie die niedrigen Pegelstände des Rheins gesorgt, sagen die Wirtschaftsforscher, "allerdings hat sich die konjunkturelle Dynamik auch abgesehen davon verlangsamt". Die Überschüsse der öffentlichen Haushalte dürften nach der Analyse deutlich sinken.

Aussicht für 2020 relativ positiv

"Auch die Investitionsfreude der Unternehmen hat sich trotz der weiterhin recht hohen Kapazitätsauslastung zuletzt eingetrübt." Zudem behinderten Kapazitätsengpässe offenbar die Produktion. So gebe es ungewöhnlich viele Unternehmen, "die über Produktionsbehinderungen aufgrund von Fachkräftemangel und Knappheiten bei Material und Ausrüstungen klagen".

Relativ positiv fällt indes die Prognose für 2020 aus. Für das kommende Jahr erwartet das Forschungsinstitut unverändert ein Wachstum von 1,8 Prozent. Die erwartete Wachstumsbeschleunigung 2020 sei vor allem der deutlich höheren Zahl an Arbeitstagen geschuldet.

