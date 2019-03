Online-Handel: Ein Fernseher kostet am Sonntag um bis zu 75 Euro weniger

Elektronikartikel wie Fernseher, Tablets und Spielekonsolen sind sonntags bis zu fünf Prozent günstiger als an den anderen Wochentagen. Dies ergibt eine Analyse der Vergleichsplattform "Idealo", bei der die Preisschwankungen zwischen den einzelnen Wochentagen in 13 Produktkategorien verglichen wurden. Von Februar 2018 bis Februar 2019 wurden die Durchschnittspreise von 50 Produkten erhoben (siehe Grafik unten).

Bei der Studie geht es um "Dynamic Pricing", also die Preisanpassung von Online-Shops auf Grundlage der Preisgestaltung von Konkurrenten und dem aktuellen Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Viele vermuten, dass Online-Händler am Wochenende die Preise nach oben schrauben. Das stimmt aber nur zum Teil: Vier von 13 Kategorien sind tatsächlich am Wochenende am teuersten - darunter Laptops und Espressomaschinen. Gleichzeitig ist Samstag oder Sonntag aber in sieben Kategorien der günstigste Einkaufstag.

Dies gilt insbesondere für Elektronikartikel. So sparen Verbraucher beim Fernsehkauf am Sonntag bis zu 75 Euro. Bei Tablets liegt die Ersparnis bei bis zu 24 Euro und bei Spielekonsolen bei 10 Euro gegenüber dem teuersten Einkaufstag. Aber auch Haushaltsartikel wie Waschmaschinen, Geschirrspüler und Staubsauger sind am Wochenende bis zu sechs Prozent günstiger als werktags.

Hohe Preisspanne bei Zelten

Mit sechs Prozent ist die Preisersparnis in den analysierten Sport- und Outdoor-Kategorien am höchsten. Insbesondere bei Zelten können die Nutzer durch gutes Timing sparen. So zahlen Camper am Donnerstag 12 Prozent (35 Euro) weniger für ihre mobile Unterkunft als am Samstag.

In der Stichprobe liegt die Preisersparnis zwischen den Wochentagen bei durchschnittlich 4,9 Prozent. Den geringsten Kostenunterschied (ein Prozent) gibt es in der Kategorie Smartphones.

"Die Gründe für dynamische Preisanpassungen sind vielschichtig und folgen keiner gemeinsamen Logik. Ein günstigster Einkaufstag lässt sich daher nicht pauschal identifizieren", sagt Veronika Bahr von Idealo Österreich. Ihr Fazit: "Wer beim Onlineshopping wirklich sparen möchte, sollte sich demnach weniger an Wochentagen orientieren, sondern vielmehr die langfristige Preisentwicklung eines Produkts verfolgen. Der natürliche Preisverfall und saisonale Effekte bieten deutlich größere Chancen auf Schnäppchen."