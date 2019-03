Brexit: „Am Ende wird niemand zufrieden sein“

Die Presse: Sie bilden Manager aus. Was kommt auf diese zu?



Franz Heukamp: Der technologische Wandel führt dazu, dass sich die Geschäftsmodelle ändern und entwickeln. Nehmen Sie die Mobilität, Stichwort Uber. Das stößt natürlich auch auf Widerstand. In Europa wird gerade viel diskutiert, wie man mit Uber und Co. umgehen soll. Diese Plattformen sind ja sehr populär. Da gibt es zuerst die Reaktion, es einfach zurückzuweisen. Oder man sagt, dass alles frei ist und gleichzeitig existieren soll. Sinnvoll ist wohl die Suche nach einem Mittelweg. Nehmen Sie den Wohnungsmarkt und Airbnb. Wenn einfach vermietet werden kann und sich dadurch ganze Nachbarschaften verändern, dann braucht es einen Plan für den Umgang mit diesem Wandel.



Wie kann das geschehen?



Man kann die Verbreitung und das Ausmaß regulieren. Ich weiß nicht, was die ideale Lösung ist. Aber man muss sehen, dass es hier eine Lösung braucht. Beide Seiten haben legitime Interessen, die Herausforderer und die Etablierten.



Wird in den USA mit solchen Innovationen besser umgegangen?

