Auch USA untersagen Einsatz der Boeing 737 MAX

US-Präsident Donald Trump erteilte am Mittwoch die Anweisung an alle Fluggesellschaften, die Boeing-Maschinen vom Typ 737 MAX 8 und MAX 9 aus dem Verkehr zu nehmen.

Am Wochenende war eine 737 MAX 8 in Äthiopien aus bisher ungeklärten Gründen abgestürzt. Dabei starben 157 Menschen. Einige Monate zuvor war auch in Indonesien eine 737 MAX 8 niedergegangen. Dabei kamen 189 Menschen ums Leben. Die Boeing-Aktien verloren nach der Entscheidung an der Wall Street weitere knapp zwei Prozent.

Die europäische Luftfahrtaufsicht EASA hatte am Dienstag den Einsatz der MAX 8 und MAX 9 in Europa untersagt. Die 737 MAX ist ein neues Modell, das erst seit 2017 ausgeliefert wird. Die US-Flugaufsicht FAA hatte bis zuletzt erklärt, die Maschinen des US-Konzerns Boeing seien flugtauglich und dürften sich im US-Luftraum bewegen.

