Die Deutsche Bahn (DB) hat viele zufriedene Kunden. In London. Die roten Doppeldeckerbusse der DB-Tochter Arriva transportieren Passagiere klaglos durch die britische Hauptstadt. Und in den USA rollen schwere Trucks, der Logistiktochter DB Schenker über scheinbar endlose Highways. Die Bahn zählt rund 320.000 Mitarbeiter. Sie ist aktiv in 130 Ländern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2019)