Audi: Vom Aushängeschild zum Problemfall

Wien. Es ist kein gutes Jahr für ein Unternehmen, wenn dessen Vorstandschef direkt im Büro verhaftet wird. Aber wenn diese Meldung in der Bilanz des Jahres in den vielen anderen Berichten über Probleme untergeht, dann steht es wirklich schlecht.



2018 war für Audi „ein extrem herausforderndes Jahr“, wie Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess vergangene Woche bei der Jahrespressekonferenz meinte. In der Managersprache bedeutet das so viel wie ein annus horribilis.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2019)