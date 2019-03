Apple blitzt bei Netflix ab

Der führende Video-Streaming-Anbieter Netflix will seine Filme nicht über den neuen Video-Dienst von Apple laufen lassen. Netflix wolle seine Angebote weiterhin nur über seinen eigenen Dienst anbieten, sagte Konzernchef Reed Hastings am Montag.

Es wird erwartet, dass Apple seinen neuen TV- und Video-Dienst am 25. März vorstellt und damit den Wettbewerb in der Branche verschärft. Auch Walt Disney und die AT&T-Tochter Warner Media wollen noch in diesem Jahr ihre eigenen Streaming-Dienste herausbringen.

Die Investmentbank Goldman Sachs zeigte sich angesichts der Pläne von Apple in einer Analyse bereits skeptisch. Das Unternehmen kämpft derzeit mit einer schwächeren Nachfrage nach seinem wichtigsten Produkt, dem iPhone.

"Die Hauptfrage, die sich für uns stellt, ist, was der Mehrwert für den Konsumenten ist", schreib Analyst Rod Hall. Bei Amazon sei dies mit der gratis Lieferung über den Prime-Zugang klar, aber bei Apple ist "uns das weniger ersichtlich."

(Reuters)