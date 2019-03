"Weinflaschen sind europaweit Mangelware"

Die deutschen Winzer haben 2018 so viel Wein produziert, dass es ihnen an passenden Glasflaschen fehlt. Das berichtet die deutsche Nachrichtenagentur dpa. Er höre immer wieder Klagen über Engpässe bei der Belieferung, sagt etwa Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Ein Grund für den Engpass sei, dass drei Glasschmelzwannen von großen Glashütten in Süd- und Ostdeutschland in Reparatur sind. Aber: "Auch europaweit sind Weinflaschen aufgrund der großen Ernte Mangelware."

In Österreich habe er bisher noch keine Beschwerden über fehlende Glasflaschen gehört, sagt Josef Glatt vom Österreichischer Weinbauverband gegenüber der "Presse". Er könne aber nichts ausschließen, immer wieder käme es zu Engpässen.

"Nachfrage nach Kunststoff geht zurück"

Beim deutschen Kellereiartikel-Händler Carl Klein in Kitzingen heißt es dagegen: "Die Glashütten sind einfach leer." Winzer müssten teilweise drei bis vier Wochen warten. "Wir können nicht alle Aufträge zeitnah bedienen oder nicht in der gewünschten Form und Farbe", sagt auch Sascha Wlodarczyk, Geschäftsführer des deutschen Flaschen-Großhandels Wittmer gegenüber der dpa. Eine große Knappheit gebe es etwa bei Weißglas für Rosé- oder Perlweine.

Wlodarczyk führt einen weiteren Grund für den Engpass an: "Die Nachfrage nach Glas wird allgemein größer, viele Getränkekonzerne gehen vom PET-Kunststoff zurück auf Glas." Der zusätzliche Bedarf könne noch nicht abgedeckt werden.

