Boeing-Absturz: Sicherheitsfunktionen hätten extra gekostet

Für die beiden Boeing-737-Max-Flugzeuge, die im Oktober und März abgestürzt sind, hätte es offenbar Sicherheitsfunktionen gegeben, die das Risiko eines Absturzes hätten verringern können, meldet die "New York Times". Allerdings: In den Fliegern der Lion Air und Ethiopian waren diese nicht eingebaut. Boeing hätte die beiden Warnmelder nämlich extra verrechnet.

Völlig geklärt ist die Ursache für die beiden Katastrophen nicht, im Verdacht steht ein Fehler beim Trimmsystem MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System): Weil neue, effizientere Triebwerke den Schwerpunkt des Flugzeugtyps verändern, hat Boeing dieses Stabilisierungssystem eingeführt, das, wenn das Flugzeug etwa beim Steigflug zu übersteuern droht, die Nase der Maschine wieder nach unten drückt. Beim Absturz der Lion-Air-Maschine - möglicherweise auch im Fall von Ethiopian - lieferten die Anstellwinkel-Sensoren allerdings falsche Daten, das MCAS wurde dadurch irrtümlicherweise aktiv.

Warnlampe soll künftig Standard sein

Zwei Warnmelder hätten laut "New York Times" helfen können, einen Absturz zu verhindern: Zum einen eine Anzeige der Daten der Anstellwinkel-Sensoren, zum anderen eine Warnlampe, die aufleuchtet, wenn die Sensoren unterschiedliche Daten liefern. Piloten könnten solche Unregelmäßigkeiten somit leichter erkennen. Vorgeschrieben sind die beiden Sicherheitsfunktionen allerdings nicht, viele Fluggesellschaften haben deshalb darauf verzichtet. Die Warnlampe wil Boeing künftig zur Standardausstattung in neuen 737-Max-Fliegern machen (die Anzeige bleibt weiterhin optional), die MCAS Software soll ein Update bekommen.

Es gibt noch weitere Sicherheitsausstattungen, die von vielen Luftfahrtbehörden nicht vorgeschrieben sind und von Flugzeugbauern extra verrechnet werden, etwa zusätzliche Feuerlöscher. Andere Zusatzausstattungen verbessern den Komfort der Passagiere oder das Erscheinungsbild der Inneneinrichtung. Bis zu fünf Prozent des Flugzeugpreises kann ein Hersteller damit zusätzlich generieren.

Ob das Vertrauen in diesen Flugzeugtyp wieder hergestellt werden kann, ist fraglich. Derzeit bleiben alle Boeing 737 Max am Boden. Die indonesische Fluggesellschaft Garuda hat am Freitag den Kauf von 49 Maschinen dieses Typs widerrufen: In einem Brief an Boeing bat Garuda um die Stornierung der Bestellung im Wert von mehreren Milliarden Dollar.

(kanu)