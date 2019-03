Trump-Berater Feulner: „Trump weiß, wie man verhandelt“

Ist Donald Trump mit seinem mitunter erratischem Auftreten von plötzlichen Emotionen gesteuert oder hat sein Verhalten System? Eine Antwort auf diese Frage können Menschen wie Ed Feulner geben. Der Gründer des einflussreichen konservativen Think-Tanks "The Heritage Foundation" ist als Berater des US-Präsidenten tätig, so wie einst auch von seinem Vorgänger Ronald Reagan. Im "Presse"-Interview erklärt er, was Trump von Europa will und wie man in Washington die Migrationswelle in Europa beurteilt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2019)