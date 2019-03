Schweizer Schokolade im Ausland gefragter als im Inland

Der Appetit auf Schweizer Schokolade hat im letzten Jahr in der Schweiz selbst erneut abgenommen. Dafür verkauften die dortigen Schokoladenhersteller mehr "Schoggi" ins Ausland als noch 2017. Zu schaffen macht der Industrie der seit diesem Jahr gültige Mindestgrenzschutz für Zucker. Die Schokolade-Hersteller fürchten Zusatzkosten in Millionenhöhe.

2018 wurde in der Schweiz erneut weniger Schokolade gegessen im Vergleich zum Vorjahr. Der jährliche Pro-Kopf-Konsums sank um 3,4 Prozent oder um 200 Gramm. Pro Jahr und Kopf verdrücken die Konsumenten aber immer noch gut 10 Kilogramm.

Trotz des Rückgangs im Inland ist die Schweizer Schokoladenindustrie dank des erneut gewachsenen Exportgeschäfts insgesamt gut durch das Jahr gekommen. Unterm Strich stieg der Branchenumsatz um ein Prozent, wie der Verband der Schweizer Schokoladeindustrie Chocosuisse am Montag mitteilte.

Insgesamt setzten die Schweizer Schokoladenproduzenten 52.364 Tonnen ab und erzielten damit einen Umsatz von 761 Millionen Franken (677 Millionen Euro), 4,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die ins Ausland exportierte Menge stieg um 8 Prozent auf insgesamt 138.153 Tonnen. Mit dieser Menge setzten die Produzenten total 991 Millionen Franken um.

Dabei war Schweizer Schokolade vor allem im europäischen Umland beliebter. Im EU-Raum stiegen sowohl der Absatz (+10 Prozent) als auch der Umsatz (+7 Prozent). In außereuropäischen Ländern war zwar ebenfalls ein Absatzwachstum (+2 Prozent) zu verzeichnen, gleichzeitig sank aber der Umsatz um 9 Prozent. Weniger Schweizer Schokolade wurde vor allem in Ländern des Nahen Ostens und Südostasiens gekauft. Stark gewachsen seien hingegen Märkte wie Australien, Brasilien, China, Japan oder Russland, teilte Chocosuisse mit.

Zunehmend zu schaffen machen der Branche laut des Verbands der Grenzschutz von heimischem Zucker und sich verschlechternde internationale Rahmenbedingungen. Als Beispiele führt Chocosuisse etwa die Abschaffung der Zollrückerstattungen gemäß dem "Schoggigesetz" per Ende 2018 und die Einführung eines Mindestgrenzschutzes für Zucker per Anfang 2019 an.

"Der neue Mindestgrenzschutz für Zucker führt in den nächsten Jahren zu Zusatzkosten in Millionenhöhe", hieß es dazu in der Mitteilung. Solche politisch bedingten Kostenfaktoren drückten auf die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts im Schoggiland Schweiz. Der Mindestgrenzschutz soll den inländischen Zuckerpreis stützen. Das freut zwar jene Bauern, die Zuckerrüben pflanzen, belastet aber die verarbeitende Zuckerindustrie.

(APA/awp/sda)