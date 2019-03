Boeing lädt Piloten ein

Chicago. Boeing versucht, nach dem Absturz der Ethiopian-Airlines-Maschine des Typs 737 Max 8 und dem weltweiten Grounding des Flugzeugtyps die Bedenken auszuräumen. Nun hat der US-Flugzeugkonzern mehr als 200 Piloten, Techniker und Regulatoren zu einer Informationsveranstaltung in die Zentrale eingeladen. Boeing hofft, dass die 737 Max bald wieder die Flugerlaubnis bekommt. Das einberufene Treffen gilt als Zeichen dafür, dass Boeings geplante Korrektur der Software offenbar vor dem Abschluss steht – allerdings muss das Update dann auch noch von den Flugsicherheitsbehörden genehmigt werden.

Am Wochenende hatte Ethiopian Airlines Boeing vorgeworfen, Pilotinnen und Piloten möglicherweise nicht klar genug darüber informiert zu haben, wie „aggressiv“ die Software ist, die die Nase des Flugzeugs nach unten lenkt. Das ist eine der zentralen Fragen in der Untersuchung des tödlichen Absturzes der 737 Max der Ethiopian, bei dem alle 157 Menschen an Bord ums Leben kamen. Im Herbst hatte es die indonesische Lion Air getroffen. Bis jetzt sind die Ursachen nicht geklärt.

Nach ersten Erkenntnissen über Gemeinsamkeiten beider Abstürze ist das Flugkontrollsystem MCAS und das damit verbundene Training der Piloten in den Mittelpunkt der Ermittlungen gerückt. Das MCAS soll bei zu steilem Flugwinkel einen Strömungsabriss verhindern, indem es automatisch die Nase der Maschine absenkt. Bei beiden Abstürzen kämpften die Piloten vergeblich darum, einen ungewollten Sinkflug ihrer Maschinen zu verhindern. (Reuters/APA)

