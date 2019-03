Gewinne von Chinas Industrie brechen ein

In den ersten beiden Monaten des Jahres brachen die Gewinne der chinesischen Industrie so sehr ein wie noch nie seit Reuters mit der Aufzeichnung der Werte im Oktober 2011 begann. Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Daten der Nationalen Statistikbehörde hervor.

Demnach gingen die im Jänner und Februar eingefahrenen Gewinne der chinesischen Industriefirmen auf Jahressicht um 14 Prozent zurück auf umgerechnet 93,67 Milliarden Euro.

(APA/Reuters)